Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Конфликт двух автомобилистов на автозаправочной станции в Невском районе — Петербурга закончился поножовщиной. нанесшего ножевое ранение оппоненту гражданина задержали. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нож Ryk Neethling

Конфликт произошел 6 декабря в 12:58 мск на территории АЗС на проспекте Большевиков. Как рассказал полицейским работник автозаправочной станции, водитель автомобиля KIA К5 во время стычки ранил ножом водителя автомобиля Hyundai Solaris, после чего оба покинули место происшествия.

30-летнего потерпевшего, истекающего кровью и без сознания, полицейские нашли у дома 70 по улице Народной. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в медицинское учреждение. А его обидчика задержали неподалеку, у дома 98 по улице Народной.

«По «горячим следам» задержан автомобиль KIA под управлением неработающего 23-летнего гражданина среднеазиатского государства», — уточнили в полиции.

Автомобиль KIA К5 изъят и помещен на стоянку отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А по данным агентства «Оперативное прикрытие», подозреваемый нигде не работает, является подследственным по другому уголовному делу с подпиской о невыезде.