Самара, , 11:22 — REGNUM Рост числа бессимптомных носителей коронавируса зафиксирован в Самарской области. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба областного правительства .

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

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Данный вопрос обсуждался в Самаре на оперативном штабе области по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции.

Сообщается, что охват тестированием на эту инфекцию в регионе в среднем за неделю составил 478,3 на 100 тысяч населения при нормативе 300, который был установлен на федеральном уровне. За минувшую неделю было обследовано порядка 102 тысячи жителей области, что на 4% больше, чем за предыдущие семь дней.

«Было выявлено почти 11% бессимптомных носителей инфекции, это наибольший показатель за несколько месяцев», — приводит пресс-служба слова руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой.

Сообщается, что по требованию Роспотребнадзора в регионе приступают к тестированию бессимптомных граждан, которые контактировали с носителями коронавируса.

«Для чего будут выделены дополнительные средства из регионального бюджета. Эти расходы необходимы, чтобы исключить случаи заражения через контактных лиц», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены снова подготовить обсерваторы.