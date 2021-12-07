Ставрополь, , 11:14 — REGNUM В Ставропольском крае под суд за хищение наркотических средств пойдет бывший сотрудник полиции. Фигурантом уголовного дела стал старший эксперт базового межрайонного отдела специальных экспертиз и исследований экспертно-криминалистического центра на Кавминводах, сообщили 7 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Полицейский Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Он попался на хищении наркотических средств и психотропных веществ, которые поступали к нему на экспертизу в ходе расследования уголовных дел. Как установлено сотрудниками ФСБ и МВД, хищение полицейским было совершено в крупном размере.

Материалы проверки были направлены в Следственный комитет, который возбудил дело. В настоящее время оно направлено в суд для вынесения приговора.

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