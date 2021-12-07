Стокгольм, 7 декабря 2021, 11:16 — REGNUM Нередко по политическим мотивам мы склонны принять то или иное решение, иногда даже во вред себе. Но как мы себя ведем, если речь идет о чем-то важном и большем для нас, например, о жизни человека? В интервью телеканалу SVT от 6 декабря бывший лидер «Христианских демократов» Альф Свенссон рассказал о своей истории на этот счет.

Стокгольм. Швеция
Стокгольм. Швеция

Как лидер «Христианских демократов» Альф Свенссон, конечно, долгое время выступал против абортов. Но спустя годы после ухода из партии он впервые решил поведать о событии в семейной жизни, которое пошатнуло его ценности.

С самого начала в 1964 году «Христианские демократы» были против абортов. Под руководством лидера партии Альфа Свенссона партия настаивала на разрешении абортов только в случае опасности для жизни женщины или изнасилования.

Когда жена Альфа, Соня Свенссон, ждала ребенка, ее муж начал колебаться в этом вопросе. Врач опасался, что Соня заразилась краснухой, заболеванием, которое может вызвать серьезные врожденные дефекты у плода. В качестве альтернативы Соне предложили сделать аборт.

«Что вы почувствовали?», — спросил журналист.

«Да ничего, я просто оцепенел», — ответил Свенссон интервьюеру.

Прогноз врача оказался неверным и спустя несколько месяцев у Сони родился здоровый ребенок. Однако Свенссон все равно изменил свои взгляды навсегда.

«И я ошибался все это время. Теперь я изменил свою точку зрения — решение должна принимать только женщина», — сказал он.