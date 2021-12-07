Стокгольм, 7 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Нередко по политическим мотивам мы склонны принять то или иное решение, иногда даже во вред себе. Но как мы себя ведем, если речь идет о чем-то важном и большем для нас, например, о жизни человека? В интервью телеканалу SVT от 6 декабря бывший лидер «Христианских демократов» Альф Свенссон рассказал о своей истории на этот счет.

Стокгольм. Швеция

Как лидер «Христианских демократов» Альф Свенссон, конечно, долгое время выступал против абортов. Но спустя годы после ухода из партии он впервые решил поведать о событии в семейной жизни, которое пошатнуло его ценности.

С самого начала в 1964 году «Христианские демократы» были против абортов. Под руководством лидера партии Альфа Свенссона партия настаивала на разрешении абортов только в случае опасности для жизни женщины или изнасилования.

Когда жена Альфа, Соня Свенссон, ждала ребенка, ее муж начал колебаться в этом вопросе. Врач опасался, что Соня заразилась краснухой, заболеванием, которое может вызвать серьезные врожденные дефекты у плода. В качестве альтернативы Соне предложили сделать аборт.

«Что вы почувствовали?», — спросил журналист.

«Да ничего, я просто оцепенел», — ответил Свенссон интервьюеру.

Прогноз врача оказался неверным и спустя несколько месяцев у Сони родился здоровый ребенок. Однако Свенссон все равно изменил свои взгляды навсегда.

«И я ошибался все это время. Теперь я изменил свою точку зрения — решение должна принимать только женщина», — сказал он.