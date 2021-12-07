Москва, , 11:09 — REGNUM Известие о том, что США в связи с возможным обострением ситуации вокруг Украины готовят новые санкции против России, в частности, планируют отключение от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей), доктор экономических наук Никита Кричевский встретил с иронией. В своей заметке «Черти и ладан», опубликованной в телеграм-канале 7 декабря он отметил:

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"То санкции исчерпаны, то они вдруг опять появились, да еще «чертовски агрессивные». Несколько соображений, почему это пустой трёп.

Первое. Санкции для ближайшего окружения Путина? О, да. Но только у этого «окружения» ни в США, ни в долларах еще с начала 2014 г. ничего не осталось.

Второе. Российские энергетические компании и банки? Так они и так под санкциями (кроме «Газпрома»), сами же вводили в 2014 г. Забыли что ли?

Третье. Суверенный долг? Чем быстрее — тем лучше: Силуанов, Набиуллина и прочие уже достали размещать ОФЗ (вгонять налогоплательщиков в долг), имея многотриллионный профицитный бюджет. Кроме того, ОФЗ размещаются в рублях, и покупателями (получателями доходов) выступают госбанки, а доля иностранцев составляет меньше 20%.

Четвёртое. SWIFT? Зубы о европейцев не боитесь сломать? Россия продает в ЕС много больше, чем покупает. Причем продает она нефть с газом. А если русские психанут и в ответ закрутят вентиль? (Китай как главный выгодоприобретатель будет только рад). Военное вторжение? Вы в своем уме? Сейчас не середина прошлого века. Или вы забыли, что завоевать любую страну, тем более, такую нищую и отсталую, как Украина, можно просто отключив ее инфраструктуру и прекратив поставлять энергоносители?

И потом, захотел бы Путин поработить Незалежную, давно бы это сделал без шума и пыли. Вас берут на понт, господа американцы, а вы ведетесь. Несолидно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «из-за Украины» новые санкции США, подготовкой который сейчас заняты в Вашингтоне, предполагают отключение России от SWIFT, известило CNN.

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