Канберра, , 11:12 — REGNUM Несмотря на то, что в настоящее время в Австралии снимаются многие антикоронавирусные ограничения, в Почте Австралии предупреждают, что из-за большого потока посылок служба не сможет доставить все почтовые отправления к Рождеству. Об этом 7 декабря сообщил новостной портал News.com.au.

Почта Советский плакат

Те жители Австралии, которые хотят отправить посылки в Западную Австралию и Северную территорию к Рождеству, придется сделать это к 8 декабря. В Почте Австралии предупредили, что дедлайн для доставки посылок в эти штаты установлен на 8 декабря, а для остальной части страны крайний срок — 13 декабря.

«Мы доставим товары, отправленные после указанных дат, как можно быстрее, но они могут быть доставлены уже после Рождества», — говорится на сайте компании.

Тем, кто проживается за пределами крупных городов, рекомендуется отправлять почту еще раньше.