Якутск, , 15:10 — REGNUM В Якутии растёт качество ранней диагностики рака. В 2021 году на ранних стадиях были обнаружены 44,3% злокачественных образований, что на 2,8% выше, чем в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе правительства республики.

Пациенты онкоцентра Пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

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С целью ранней диагностики онкозаболеваний в Якутии пациентов в специализированном диспансере принимают без направлений, проходит акция «Приём врача-онколога в выходные дни». Жителям районов республики также доступны обследования благодаря работе выездных бригад, работает проект «Онкопоиск». В рамках этого проекта обследования на выявление разных форм рака на ранних стадиях прошли около 11 тыс. якутян.

В регионе работают 10 первичных онкологических кабинетов и 15 центров онкологической помощи, в которых есть возможность диагностировать рак за короткий срок. Многие жители республики также могут получить специализированное лечение от онкозаболеваний без выезда за пределы своего населённого пункта. До 2023 года планируется открытие ещё трёх центров онкопомощи на базах Намской, Чурапчинской и Томпонской центральных районных больниц. Эта работа идёт в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

"Среди целей нацпроекта в части борьбы с онкологическими заболеваниями — снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, с 201 случая на 100 тыс. населения в 2017 году до 185 случаев (на 8%) в 2024 году. Реализация нацпроекта будет способствовать раннему выявлению и своевременному лечению рака, а также позволит предупреждать дальнейшее прогрессирование этой опасной болезни», — прокомментировала член Центрального штаба ОНФ Татьяна Кусайко.

Как сообщало ИА REGNUM, в новый онкологический центр Якутии, который строят в республике, планируется трудоустроить более 1000 сотрудников. Врачей для нового учреждения здравоохранения готовит кафедра онкологии Мединститута СВФУ. Сроки поджимают — ввод онкоцентра в эксплуатацию перенесён на 2022 год, строительство идёт с опережением графика.