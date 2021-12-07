Ташкент, , 11:07 — REGNUM Генпрокуратура Узбекистана выступила с обращением, в котором призвала жителей страны принять участие в искоренении коррупции в обществе. Об этом 7 декабря передает корреспондент ИА REGNUM.

Узбекистан Arian Zwegers

«Генеральная прокуратура призывает каждого гражданина нашей страны активно сотрудничать в искоренении коррупции в обществе, в частности в органах прокуратуры», — говорится в тексте обращения.

Представители надзорного ведомства указывают, что «если вы стали свидетелем либо вам известны факты коррупции в отношении какого-либо сотрудника органов прокуратуры, вы можете незамедлительно сообщить об этом по номеру телефона (прилагается)».

При этом отмечается, что конфиденциальность информации о заявителях полностью гарантируется.

Ранее, в 2017 году с коллективным обращением к народу страны выступили судьи Узбекистана. В нем они обещали, в числе прочего, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, расширить практику постоянного прямого и открытого диалога с народом, принять меры для восстановления нарушенных прав граждан путем оказания активного содействия в решении их проблем и утверждения справедливости.