Чернигов, Украина, , 11:06 — REGNUM В результате автомобильной аварии с участием микроавтобуса и грузового автомобиля под Черниговом погибли 10 человек и еще семеро пострадали. Об этом 7 декабря сообщает украинская госслужба по ЧС (ГСЧС).

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«7 декабря около 07:55 (08:55 мск) вблизи с. Брусилов, Черниговского района, на автомобильной трассе Н-27 Чернигов — Гремьяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом «Чернигов — Сосница». Вследствие ДТП, предварительно, погибли 10 человек и 7 травмированы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем указывается, что в работах по ликвидации последствий ДТП принимают участие 10 сотрудников ГСЧС и также задействовано три единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ташлинском районе Оренбургской области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате чего пострадал семимесячный пассажир.