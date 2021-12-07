Канберра, , 11:29 — REGNUM Уже несколько недель в Австралии звучат тревожные призывы решить проблему нехватки мочевины, ключевого ингредиента, содержащегося в жидкости для дизельных двигателей (DEF), также известной как AdBlue. Об этом 7 декабря сообщил новостной портал News.com.au.

Австралия

Основным фактором перебоев в поставках мочевины является тот факт, что Китай, который ранее поставлял 80% мочевины в Австралию, недавно запретил экспорт этого продукта, чтобы снизить цены на удобрения на внутреннем рынке. В результате многие страны оказались в нуждающемся положении.

«Инсайдеры предупреждают, что проблема может обостриться в ближайшие дни и недели или самое позднее к февралю 2022 года», — пишут журналисты.

Дефицит вызвал панику из-за того, что AdBlue впрыскивается в выхлопные системы современных дизельных автомобилей, чтобы снизить выбросы в атмосферу, что является обязательным требованием для владельцев грузовиков, частных автомобилей и тракторов в Австралии.