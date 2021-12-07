Сидней, Австралия, , 11:06 — REGNUM Сборная России по теннису сыграет с командами Италии, Австрии и Австралии на групповом этапе Кубка ATP. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба турнира.

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Команды сыграют в группе B. В других группах выступят сборные Сербии, Норвегии, Чили и Испании (группа A); Германии, Канады, Великобритании и США (группа С); Греции, Польши, Аргентины и Грузии (группа D).

В состав российской команды, которая является действующим победителем турнира, вошли Даниил Медведев (вторая ракетка мира), Андрей Рублёв (5), Аслан Карацев (18), Роман Сафиуллин (167) и Евгений Донской (172).

Кубок ATP состоится с 1 по 9 января 2022 года в Сиднее (Австралия).