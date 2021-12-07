Пермь, 7 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Арбитраж Пермского края частично удовлетворил многомиллионный иск к министерству физической культуры и спорта региона. С ведомства взыскали более 15,6 млн рублей. Решение судьи Юрия Лаврова ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Истец — московское ООО «ЭлинАльфа» — требовал более 17,6 млн рублей, которые фигурировали как неустойка за период просрочки оплаты с 20 февраля по 29 ноября 2019 года.

Судья решил исковые требования удовлетворить частично и взыскать «неустойку в размере 15 605 908 рублей 21 копеек, а также судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 98 058 рублей 24 копеек».

Напомним, дело начали слушать в октябре 2021 года. Истец работает в сфере строительства и среди прочего строил футбольный манеж в Перми. Контракт на 1,3 млрд рублей был заключен в 2015 году.