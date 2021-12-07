Кызыл, , 11:05 — REGNUM В Туве зарегистрировано девять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года жертвами COVID-19 стали 292 человека.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 7 декабря, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 315 пациентов, в том числе 38 детей и восемь беременных женщин. Состояние 74 больных оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда достигла 61,8%.

«С пневмониями амбулаторное лечение проходят 15, стационарное — 255 человек. На учете Центра амбулаторной COVID-диагностики и лечения состоит 190 больных, в том числе 60 детей и 11 пожилых людей старше 65 лет», — отметили в минздраве.