Тбилиси, , 11:05 — REGNUM Движение на горной дороге в крае Самегрело-Верхняя Сванетия в Грузии в муниципалитете Местия, которую завалило обломками скальной породы, частично восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог республики.

Последствия камнепада Sven Dirks

«На 43-м километре дороги государственного значения Зугдиди — Джвари — Местиа — Ласдили восстановлено в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.

Движение было перекрыто 6 декабря из-за камнепада. В мэрии Местии сообщили, что очистить дорогу планируется 7 декабря, но размер упавших валунов такой, что возможно потребуется применять взрывные работы.

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