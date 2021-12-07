Петропавловск-Камчатский, , 11:12 — REGNUM В столице Камчатки продолжается проверка детских площадок, построенных в рамках проекта губернатора Владимира Солодова «Город для жизни». Ежедневно «народные ревизоры» обследуют новые территории и выявляют недочеты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Детская площадка Ольга Гусева © ИА Красная Весна

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Активисты проекта «Народный ревизор» побывали на детских площадках по улицам Автомобилистов, 17 и 33, а также по улице Владивостокской, 45/1.

«Губернаторский проект «Город для жизни» создаёт более комфортные условия для жителей Камчатского края. Спортивные тренажеры, на которых можно заниматься подросткам и жителям более старшего возраста, игровые комплексы для детей — всё это очень радует глаз и позволяет видеть реальные шаги по благоустройству краевой столицы. Но есть и сложности. По-прежнему часть площадок недоукомплектована, на некоторых работы ведутся непосредственно во время проверки «народными ревизорами», — сказала общественник Елена Чебыкина.

По словам «народного ревизора», необходимо провести дополнительную проверку построенных объектов уже в следующем году, после таяния снега, с тем, чтобы увидеть закрытые анкерные и болтовые соединения, установленное ограждение, ливневые стоки и отсутствующие сейчас элементы.

Всего в этом году в городе строят 50 новых детских площадок. Из-за трудностей с логистикой (коллапса в портах Приморья) отмечена задержка в завершении сроков монтажа. По этой же причине оборудование на объекты приходит частями, в результате чего к моменту проверки «народными ревизорами» фиксируется отсутствие ряда конструкций элементов. При этом подрядчик обещает исправить все недоработки и сдать в эксплуатацию полностью готовые детские площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском новый детский сад на Циолковского планируют до конца года передать в собственность города. Принять первых воспитанников учреждение сможет уже в начале 2022 года.