Грозный, , 11:04 — REGNUM В Чечне для ликвидации «трехсменки» и замены ветхих школ новыми требуется построить 78 образовательных учреждений. Они должны быть возведены до 2024 года. Об этом сообщил 6 декабря в ходе совещания под председательством министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина глава минобра Чечни Хож-Бауди Дааев.

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«Для решения вопроса трёхсменного режима обучения, а также перевода из аварийных и ветхих зданий в ЧР в 2021—2024 годах планируется построить 78 школ на 50 480 мест», — говорится в сообщении министерства.

Как отметили участники совещания, Чечня находится в лидирующей позиции рейтинга по кассовому освоению средств, выделенных регионам для реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Регион освоил 100% средств на эти нацпроекты.

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