Кострома, 7 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Глава администрации Костромы АлексейСмирнов попросил организовать вакцинацию от COVID-19 на дому для пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Денис Абрамов ИА REGNUM Вакцинация людей старше 60 лет на дому

«Речь идет о здоровье наших жителей. Пожилые люди входят в «группу риска». Они тяжелее переносят болезнь. Поэтому надо проработать меры и рассмотреть возможность вакцинации таких костромичей на дому», — сказал чиновник.

Смирнов попросил городской совет ветеранов собрать информацию о желающих сделать прививку таким способам, а также усилить разъяснительную работу среди костромичей старше 60 лет.

По данным администрации региона на 7 декабря прививки от коронавируса в общей сложности сделали 275 тысяч 266 человек, что составляет 69% от плана. Главный санврач Костромской области Александр Кокоулиннадеется, что вакцинировать 80% взрослого населения региона получится к Новому году. Однако, в этом случае врачам необходимо прививать более 5 тысяч человек в сутки. Максимальный показатель за всё время пандемии не превышал 3,5 тысяч доз за день.