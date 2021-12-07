Сидней, Австралия, 7 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В субботу, 4 декабря, 4,7 млн жителей австралийского штата Новый Южный Уэльс были обязаны явиться и проголосовать на выборах в местные советы, проводимых Избирательной комиссией Нового Южного Уэльса. Однако по состоянию на 7 декабря в Сиднее итоги электронного голосования до сих пор не были объявлены, передает телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

К вечеру 30 ноября, в последний день регистрации на онлайн-голосование зарегистрировались рекордные 215 757. Система, используемая для голосования, называется онлайн iVote. Соответствующее приложение можно скачать на смартфоне.

В день голосования, когда регистрация для онлайн-голосования закрылась, всего на онлайн-голосование зарегистрировались 652 983 человека. Отмечается, что из-за наплыва желающих система вышла из строя.

Всего онлайн проголосовали 13,77% от всего числа избирателей.