Нью-Дели, , 11:11 — REGNUM Не более трёх лет потребуется России, чтобы обеспечить полномасштабное производство в Индии 7,62-миллиметровых автоматов АК-203. Об этом генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил 7 декабря журналистам в Нью-Дели.

Александр Михеев на выставке HeliRussia Roe.ru

По его словам, российская сторона подтверждает, что готова в течение двух-трёх лет обеспечить полномасштабное производство в Индии новейшей версии автоматов Калашникова. Это позволит обеспечить индийских силовиков современным стрелковым оружием.

Первую часть автоматов АК-203 — 120 тыс. штук — произведут на индийской территории, поэтапно увеличивая локализацию с 5% до 70%. Затем запустят полномасштабный выпуск, уточнил Михеев.

Как сообщало ИА REGNUM, договор на производство в Индии более 600 тыс. автоматов Калашникова, предназначенных для силовых ведомств, подписали 6 декабря российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited и минобороны Индии.

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