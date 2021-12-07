Лима, , 11:40 — REGNUM Перуано-канадская нефтяная компания Petrotal 6 декабря объявила о возобновлении добычи нефти на участке 95 (Лорето, Перу), самом важном нефтяном месторождении в перуанских джунглях. Об этом сообщает перуанское информагентство ElComercio.

Нефтедобыча Uusisuomi.fi

Доступ к погрузочной пристани был заблокирован местными общинами несколько дней назад. Живущие в Лорето коренные народы аваджун, вампи, кичва, ачуар таким образом пытались высказать свое недовольство действиями нефтекомпании в зоне их исторического проживания. Они потребовали от властей устранить социальные, экологические и экономические последствия 50-ти летней деятельности компании в Лорето.

До блокады доков нефтяная компания добывала в среднем 12 000 баррелей в сутки, в последние дни объем упал до 650 баррелей. Снятие блокады произошло после подписания соглашения между Министерством энергетики, представителями групп коренного населения Лорето и мэрией Пуинахуа.

Соглашение предусматривает создание многосекторальной комиссии по реке Корриентес и публикацию чрезвычайного постановления, направленного на устранение «пробелов».

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