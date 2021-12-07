Ртищевский район, Саратовская область, 7 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В селе Отрадино Ртищевского района Саратовской области проводится доследственная проверка по факту пожара, унесшего жизнь двоих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Пожар

В ночь с 6 на 7 декабря в селе Отрадино произошел пожар в частном доме, в котором проживал 61-летний мужчина с 34-летним сыном. По вызову соседей прибыли пожарные и ликвидировали возгорание. Домовладение выгорело полностью. При разборе конструкций сгоревшего дома обнаружили останки двух тел. Установлено, что жилище было электрифицировано и отапливалось дровяной печью. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, женщина 84 лет и ее супруг 80 лет погибли в результате пожара 10 ноября в многоквартирном пятиэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области.

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