Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали бывшего главу городской Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабу по подозрению в причастности к убийству в 1993 году криминального авторитета Игоря Савина по кличке «Кувалда». Об этом 7 декабря ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Владимир Кулибаба Wrestrus.ru

Савин был убит через несколько недель после покушения на предпринимателя Константина Яковлева («Костя-Могила») — одного из самых влиятельных теневых лидеров Петербурга 1990-х и начала 2000 годов.

Напомним, Владимир Кулибаба в 2012 году был оправдан судом присяжных Санкт-Петербургского городского суда по делу об организации убийства гендиректора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля.

52-летний Владимир Кулибаба в разные годы был первым вице-президентом Академии национальной безопасности, помощником председателя Олимпийского комитета России (ОКР), президентом Федерации вольной борьбы Петербурга.