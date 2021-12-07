Пермь, 7 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Перми сегодня, 7 декабря, удовлетворил ходатайство следователя о продления срока содержания под стражей для Тимура Б. по резонансному делу о стрельбе в пермском вузе. Молодой человек обвиняется в массовом убийстве, покушении на убийство и посягательстве на жизнь полицейского. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Ходатайство рассматривалось при отсутствии стрелка. Он проходит экспертизу в другом городе. Молодому человеку продлили срок пребывания в СИЗО до 20 февраля 2022 года.

Суд посчитал, что основания, по которым была избрана мера пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу, не изменились и не отпали. Студент обвиняется в совершении умышленных преступлений против жизни и здоровья, против порядка управления, относящихся к категории особо тяжких преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на длительный срок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, расстрел прохожих на территории Пермского государственного национального исследовательского университета совершен 20 сентября 2021 года. Вооруженный студент проник также в корпус вуза и продолжил стрельбу. Жертвами стали шесть человек, десятки людей получили травмы и ранения.