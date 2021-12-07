Лос-Анджелес, США, , 11:02 — REGNUM Колин Фаррелл продолжит играть суперзлодея Пингвина из комиксов DC в новом сериале HBO Max. Об этом 7 декабря сообщает портал Deadline.

Колин Фаррелл Gage Skidmore

Актёр вернётся к роли в новом проекте онлайн-кинотеатра, он также выступит в качестве его исполнительного продюсера. Сюжет шоу расскажет о том, как Пингвин захватывает власть в преступном сообществе Готэма. Над сценарием будет работать Лорен ЛеФранк («Агенты «Щ.И.Т.»), должности исполнительных продюсеров сериала также займут режиссёр Мэтт Ривз и продюсер Дилан Кларк, занимающиеся реализацией проекта нового кинокомикса «Бэтмен».

Напомним, Колин Фаррелл впервые сыграет Пингвина в «Бэтмене». Премьера этого кинокомикса студии DC состоится 3 марта 2022 года.

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