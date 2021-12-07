Пекин, , 10:59 — REGNUM Китай выражает резкое недовольство решением США объявить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом 7 декабря заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай выражает свое резкое недовольство и решительно выступает против», — сказал дипломат.

Он отметил, что Китай сделал США «строгое представление» из-за этого решения, а также намерен принять «решительные контрмеры».

Глава китайского МИД не уточнил, о каких именно мерах идёт речь, но подчеркнул, что «США заплатят за ошибочные действия».

По его словам, США должны перестать политизировать спорт и прекратить заявления и действия, которые подрывают зимние Олимпийские игры, иначе это навредит диалогу двух стран.

Напомним, 6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что признают право стран на подобные решения.

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