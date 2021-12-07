Карпинск, Свердловская область, , 10:57 — REGNUM В городе Карпинске Свердловской области мужчины заживо похоронили одноклассника. Мотивом стал долг в размере 500 рублей. Одного из мужчин осудили, сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Могила Eli Duke

Инцидент произошел летом 2016 года. Двое свердловчан похитили одноклассника, чтобы заставить его вернуть долг. Они вывезли знакомого в лесной массив, избивали и угрожали убийством. После этого мужчины приказали однокласснику выкопать себе яму и лечь в нее. Погибший сопротивлялся, однако ему пришлось выполнить требования знакомых. Подсудимый и его сообщник засыпали яму землей. Это привело к смерти молодого человека.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мать погибшего забила тревогу не сразу. Она была уверена, что ее сын уехал на работу в другой город. Женщина обратилась в полицию спустя неделю.

В ходе расследования личности преступников были установлены. Один из них указал место погребения.

Свердловский областной суд вынес приговор в отношении одного из свердловчан. Мужчину признали виновным в убийстве. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на полтора года. Вследствие смерти сообщника уголовное дело в отношении него прекращено.