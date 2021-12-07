Лос-Анджелес, США, , 11:38 — REGNUM Картину «Разжимая кулаки» Киры Коваленко внесли в лонг-лист претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Информация об этом появилась на сайте Американской киноакадемии 7 декабря.

Кадр из фильма «Разжимая кулаки» Кадр из фильма «Разжимая кулаки»

В список номинантов также вошли ещё 92 фильма от режиссёров из Азербайджана, Казахстана, Армении, Латвии, Киргизии и других стран. В шорт-лист пройдут только 15 картин — его объявят 21 декабря 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что полный список номинантов на премию «Оскар» будет известен 8 февраля 2022 года. А 27 марта состоится церемония вручения, на которой объявят победителей.

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