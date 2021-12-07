Воронеж, , 10:56 — REGNUM Сразу 12 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области утром 7 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 08:10 на 493 км автодороги М4-Дон. По предварительным данным, 32-летний воронежцев, управляя автомобилем Kia Rio, двигаясь со стороны Воронежа, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. Автомобили, двигавшиеся сзади, попытались избежать столкновения, однако в результате столкнулись друг с другом.

Всего в массовую аварию попали 12 автомобилей, они получили механические повреждения. Пострадавших, уточнили в ГУ МВД по региону, нет. На месте аварии работают сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия устанавливаются.