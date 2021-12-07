Ташкент, , 10:56 — REGNUM В результате взрыва в двухэтажном торговом комплексе «Инденим» в городе Денау Сурхандарьинской области Узбекистана, по последним данным, погибли два человека. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Взрыв

«В ходе поисково-спасательных работ под обломками было найдено тело одного человека, а позже — ещё одного», — сообщили в ведомстве.

Взрыв привёл к обрушению стен здания и возгоранию. Девять человек, которые находились в здании, получили телесные повреждения и были госпитализированы. Для выяснения обстоятельств происшествия образована правительственная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым.

В состав комиссии вошли представители МВД, МЧС, Национальной гвардии, Минздрава и других структур, начато следствие.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МЧС Узбекистана сообщали, что в результате взрыва и последующего пожара в торговом центре в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана пострадали как минимум девять человек.