Сеул, 7 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Ожидается, что в 2021 году валовый национальный доход (ВНД) на душу населения в Южной Корее превысит отметку в $35 тыс. Об этом сообщает со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

Согласно опубликованным данным, по итогам года ВНД на душу населения может составить $35 тыс., что на $3120 или 9,8% больше по сравнению с показателем 2020 года.

Известно, что темпы роста станут самыми высокими с 2010 года.

Напомним, что в 1953 году валовый национальный доход на душу населения в Южной Корее составил $66, в 2017 году вырос до $31 734, в 2018 году — до $33 564, однако в 2019 году, напротив, сократился до $32 204, а в 2020 году — до $31 880.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк Кореи сохранил прогноз темпов роста экономики страны на уровне 4%.

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