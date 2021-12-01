Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Власти Камчатки намерены увеличить штатную численность лесных пожарных — на эти цели из федерального бюджета выделены 235 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Лесной пожар

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«Мы заблаговременно приступили к подготовке к новому пожароопасному сезону, который начнётся у нас 1 мая 2022 года. Выделены 235 млн рублей, которые предназначены для увеличения штатной численности противопожарных подразделений с целью организации тушения пожаров на территории лесного фонда Камчатского края. Благодаря работе правительства Камчатки и губернатора Владимира Солодова в 2022 году будет увеличена штатная численность огнеборцев», — сказал руководитель агентства лесного хозяйства региона Дмитрий Щипицын.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ увеличит финансирование охраны лесов от пожаров более чем в два раза, с 6 до 14,2 млрд рублей.