Благовещенск, 7 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Амурской области к дисциплинарной ответственности по итогам ликвидации последствий паводка привлекли 57 должностных лиц. Надзорное ведомство выявило почти 600 нарушений и объявило 27 предостережений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе прокуратуры Приамурья.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

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«Принимаемые меры для предупреждения последствий паводка не являются достаточными: не завершена работа по определению границ зон затопления, денежные средства расходуются не всегда эффективно, резервы финансовых и материальных ресурсов формируются с нарушениями, допускается волокита при предоставлении гражданам компенсационных выплат», — отметили в прокуратуре.

С жалобами на несвоевременную финансовую помощь после наводнения к прокурорам региона обратились более 650 человек, в суды направлены 410 исков. Первому заместителю председателя правительства Амурской области Татьяне Половайкиной объявлено предостережение, цель которого — не допустить нарушения при строительстве объектов инженерной инфраструктуры. Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севастьянов получил представление из-за бездействия при обследовании гидротехнических сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве девяти гидротехнических сооружений. Их должны были построить, но эта работа не была выполнена.