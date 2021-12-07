Ставрополь, 7 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра строительства Алексея Когарлыцкого. Его обвиняют в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и организации превышения должностных полномочий, сообщили 6 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установило следствие, в период с 2017 года по 2019 год подозреваемый в сговоре с экс-заместителем председателя правительства Ставропольского края Александром Золотаревым, получил взятку в размере более 63 млн рублей. Эти денежные средства ему передали представители строительных компаний за заключение госконтрактов на строительство трех медучреждений в городе Ставрополе. Есть и другие факты взяток.

«В 2019 года чиновник получил от своих знакомых, в интересах которых он действовал, взятки в виде денег на общую сумму 1 миллион рублей, а также в виде техники на общую сумму более 9 миллионов 600 тысяч рублей в виде автомобиля марки «Porsche Cayenne S», а также снегоболотохода и автоприцепа», — говорится в сообщении СКР по региону.

В деле экс-министра Когарлыцкого есть также эпизоды принятия им построенных объектов, стоимость и объемы работ которых были существенно завышены. Общая сумма похищенных государственных средств при возведении легкоатлетического манежа составила 14 млн рублей. Кроме того, при его участии, как полагает следствие, произошло хищение 1,7 млн рублей при строительстве краевой детской клинической больницы.

На Ставрополье в настоящее время слушаются уголовные дела и в отношении других чиновников, замешанных в коррупционных преступлениях — бывшего заместителя председателя правительства Александра Золотарева и экс-замглавы минстроя Ивана Якимова.

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