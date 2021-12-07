Редмонд, США, , 10:58 — REGNUM Ряд сайтов, предположительно связанных с китайской хакерской группировкой Nickel, заблокирован по решению суда. Этого добилось подразделение американской корпорации Microsoft по борьбе с киберпреступностью, сообщает пресс-служба компании.

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«Подразделение Microsoft по борьбе с киберпреступностью подорвало активность базирующейся в Китае хакерской группы, которую мы называем Nickel», — указали в Microsoft.

Компания ранее обратилась в федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния в США, чтобы получить контроль над сайтами злоумышленников. Суд постановил, что трафик вредоносных сайтов будет перенаправлен на защищённые серверы Microsoft.

В компании отмечают, что хакеры из Nickel в основном совершали атаки, чтобы заполучить разведывательные данные правительственных агентств, аналитических центров и правозащитных организаций.

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