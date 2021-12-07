Москва, , 10:51 — REGNUM Пациент, выписывающийся из больницы, должен быть обеспечен всеми необходимыми лекарственными средствами в тот же день. Об этом по итогам заседания коллегии по вопросам обеспечения лекарственными препаратами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Минздрав России

«Каждый пациент должен быть своевременно обеспечен лекарственным препаратом. Информация о пациенте уже при подготовке к выписке должна идти в поликлинику или аптечную организацию, а лекарственные препараты должны быть обеспечены уже в этот день», — цитирует Мурашко пресс-служба ведомства.

В министерстве также отметили, что сегодня с помощью информационных технологий проводится проверка «эффективности и безопасности вакцин и лекарственных препаратов».