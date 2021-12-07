Москва, 7 декабря 2021, 10:51 — REGNUM Пациент, выписывающийся из больницы, должен быть обеспечен всеми необходимыми лекарственными средствами в тот же день. Об этом по итогам заседания коллегии по вопросам обеспечения лекарственными препаратами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Каждый пациент должен быть своевременно обеспечен лекарственным препаратом. Информация о пациенте уже при подготовке к выписке должна идти в поликлинику или аптечную организацию, а лекарственные препараты должны быть обеспечены уже в этот день», — цитирует Мурашко пресс-служба ведомства.
В министерстве также отметили, что сегодня с помощью информационных технологий проводится проверка «эффективности и безопасности вакцин и лекарственных препаратов».