Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM В течение первой недели декабря самой актуальной темой в Санкт-Петербурге остаётся уборка снега. От последствий двухдневной непогоды, вызванной снежным циклоном «Бенедикт», коммунальщикам не удалось полностью избавиться даже за семь дней.

Уборка снега в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Коммунальные службы каждый день стараются увеличить объем проделанной работы. За минувшие сутки, по информации городского комитета по благоустройству, с улиц Петербурга вывезли более двух тысяч самосвалов снега, что равнозначно 45 тыс. кубометров осадков. В городе 7 декабря работают 1109 единиц техники и 1202 работника ручной уборки. По оценкам чиновников, высота выпавшего в Петербурге с начала зимнего сезона снега уже превысила 40 сантиметров.

В Смольном также сообщили, что коммунальные службы в своей работе решили применять «квартальный принцип» уборки. Его смысл заключается в том, что на определенной территории, во дворе сразу выполняется полный перечень работ: сброс снега и наледи с кровель, очистка дворов с помощью специальной техники, а также вывоз снега. Такой комплексный подход позволяет качественно очищать несколько кварталов в день.

Как сообщало ИА REGNUM, начавшийся в конце ноября снегопад вызвал большие сложности в перемещении у пешеходов, пробки на дорогах и автомобильные аварии. Коммунальные службы Петербурга явно были не готовы к такому объему работ — в очередной раз не хватало людей и техники.

Техника расчищала дороги и вывозила снег на снегоприёмные и снегоплавильные пункты Водоканала. По предварительным подсчетам, за весь период работ по очистке из города вывезли более 318 тыс. кубометров снега. Однако этого оказалось недостаточно, и до сих пор на обочинах дорог можно легко встретить сугробы.

На помощь привлекались добровольцы так называемого «дворник-шеринга», однако этого оказалось недостаточно, в первый день эксперимента к работе приступили всего шесть человек. Нехватка рабочих рук вызвала спрос у работодателей на дворников, количество таких вакансий на сайтах по поиску работы резко увеличилось.

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Также стало известно, что коммунальщики используют и нестандартные методы уборки снега. Так «Фонтанка» 6 декабря сообщила о том, что для уборки территорий рабочие применяли не только ломы, но и детские матрасы. Последние использовались для того, чтобы обезопасить рядом стоящие машины от сбитой с крыш наледи. Отметим, что в ряде мест образовались огромные сосульки на стыке фасадов и крыш, представляющие реальную опасность для проходящих мимо людей.

Напомним, накануне губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что коммунальные службы в целом справляются с возложенными на них задачами по обеспечению транспортной и пешеходной доступности территорий, однако в то же время губернатор разделяет недовольство горожан долгими сроками уборки.

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