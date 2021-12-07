Бухарест, 7 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Окончательное принятие бюджета Румынии на 2022-й год может быть отложено из-за неспособности парламентариев прийти к единому мнению относительно расходов на социальную сферу и систему здравоохранения страны. Об этом 7 декабря сообщило Румынское телевидение со ссылкой на источники.

PavelD Румыния

Как утверждают депутаты от коалиции Либерально-Национальной партии и Социал-демократической партии в румынском парламенте, новый финансовый документ страны планируется одобрить до 24 декабря нынешнего года, однако по причине политических разногласий в контексте его некоторых пунктов соответствующая ратификация состоится не ранее января 2022-го года.

«Мы активно работаем над бюджетом, и будем рассматривать каждое предложение», — резюмировал председатель парламента Румынии Флорин Кыцу.

Ранее глава румынского кабинета министров Николае Чукэ заверил общественность в возможности предоставления соответствующих документов на рассмотрение парламента страны уже до 20 декабря. В то же время за последние несколько лет ни один проект бюджета на будущий год в Румынии не был принят до текущих новогодних праздников.