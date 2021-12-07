Тбилиси, , 10:50 — REGNUM Бойкоты парламента Грузии оппозиционной партией «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, позволяет экономить бюджетные деньги. Об этом заявила в соцсети Facebook правозащитница, глава НПО «Бывшие политзаключенные за права человека» Нана Какабадзе.

Эмблема политической партии «Единое Национальное Движение»

Она написала, что направила в парламент запрос о зарплатах депутатов. Ей сообщили, что народным избранникам от ЕНД, которые не посещают заседания длительное время, не заплатили 1 067 520 лари (около $334 тыс.).

«Это единственная польза, которую принесли бюджету бесполезные «нацы». Больше бойкотов от бесполезных людей!», — написала Какабадзе.

Стоит отметить, что бойкот парламента является формой протеста, которую регулярно используют депутаты от ЕНД и союзных им партий. В результате в парламенте Грузии был принят регламент, по которому депутатов, регулярно пропускающих заседания по неуважительной причине, штрафуют. Если депутат не работает в парламенте месяц, то его лишают зарплаты за этот период.