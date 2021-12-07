Пермь, 7 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Результаты определения победителя аукциона на оказание услуги по проектированию третьего моста через Каму в Перми оспариваются. Один из участников конкурса пожаловался в антимонопольную службу. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Alexander Maltsev Мост через Каму

Стоит отметить, итоги тендера подвели в конце ноября 2021 года. Победителем признали ООО «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга. Компания предложила 605,5 млн рублей за услуги.

В УФАС обратилось ООО «ДМТ Групп», предложившая 493 млн рублей за выполнение работы, что на 112,5 млн рублей меньше стартовой стоимости лота.

В настоящее время процедура подписания контракта по проектированию инженерного сооружения приостановлена. В аукционе участвовали семь компаний.