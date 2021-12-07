Париж, , 10:48 — REGNUM Пять человек «вероятно, застряли в обломках» трехэтажного многоквартирного дома, который рухнул в департаменте Вар во Франции, сообщает Le Figaro.

Франция

Ещё три человека получили ранения и были эвакуированы в больницу.

«Мы не думаем, что в этом здании было больше людей», — заявил мэр комунны Санари-сюр-Мер Даниэль Альстерс, добавив, что пожарные «вытащили выжившую женщину из-под завалов».

Прибывшие на место спасатели обнаружили сильный запах газа. На месте работают 70 пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники экстренных служб спасли четырех человек из-под завалов на юго-востоке Франции.

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