Тбилиси, , 10:47 — REGNUM Широкие отклики у грузинских пользователей соцсетей вызвала публикация издания Politico об ответе США новыми санкциями на возможное вторжение России на Украину. Статью в переводе на грузинский язык перепечатало грузинское издание Tabula и запостило на своей странице в соцсети Facebook. Многие отклики пользователей оказались неожиданными для пользующегося прозападнической репутацией издания.

«Хотя бы и к нам вторглась (Россия) поскорее и покончила с бесчинствами масонов», — пожелал пользователь О.В.

«Расцветешь, конечно. Абхазия ведь цветет», — ехидно заметил Г.С.

«Цветет», — не моргнул глазом О.В.

«Русские войска и (нецензурно) пусть в семьи продажных коцев (так именуют сторонников правящей «Грузинской мечты») вторгнутся, а каждая бомба, выпущенная Путиным, пусть упадет на дома коцев и уберет вас (далее нецензурно)», — разразился бранью А.М.

«Значит, когда мы воевали в Цхинвали, ты болел за русских? Вообще, что тебе нужно здесь, езжай в Россию», — посоветовал первому «комментатору» Д.В.

«Настанет скоро такое время (когда Россия вторгнется в Грузию). Этих грязных янки выгонят отсюда и наступит мир в нашей стране. Что касается двуногих, которым промыли мозги контролируемые ими (американцами) СМИ, им придется смириться с реальностью или убраться отсюда», — поддержал О.В. пользователь Ш.К.

«Эти санкции (которые США и ЕС грозятся ввести против России) уподобятся акциям по закрытию железной дороги в Самтредиа, где перекрыли дорогу России. Если Америка и Европа хотят помочь Украине, пусть помогут в борьбе с агрессором», — предложил А.Г.

«Запад выдержит как-то без российских ресурсов достаточно времени, у них достаточно ресурсов своих. А вот Россия, если дойдет до кульминации, изголодается, если не продаст газ», — предсказал К.М.

«Америка таким шнырем никогда еще не была, и это заслуга Байдена. Даже наша Саломе (Зурабишвили) лучше этого…» — высказался Б.Н.

«А во времена Обамы и Трампа что, лучше было? Они все время были такие. Начиная со Второй мировой», — поддержал П.П.

«Всего один час нужен Америке, чтобы поставить Россию на колени. Но она этого не хочет. Устраивает ее сверхдержава-болван на втором континенте», — заметил З.А.

«Почему не оценивает возможности России? Если бы за час поставила на колени, она (Америка) столько времени ждать бы не стала. Не так легко поставить этих свиней на колени», — ответил П.П.

«Постарел, стратегическое мышление (у Байдена) ощутимо замедлилось. Он уже не тот, что был, поэтому и гуляет Путин по своему уму. Но я уверен, что не посмеет и не ударит по Украине. Понимает, что для России это будет катастрофой. Идет психологическое давление на Запад, чтобы выпросить гарантии, что мы (Грузия) и Украина не войдем в НАТО», — возмущенно написал Г.Ш.

«Тяжелые санкции пусть воткнут себе в… Только армия и оружие! Вот это будет помощь», — призвал США Н.С.В.

«Они (США) в чьи дела вмешиваются? Или кому помогают? Они идут туда, где для них будет выгода. В конце только язык высунут и коснутся демократии. Так, мол, и так, и на этом все заканчивается. И кому вы нужны, если никому не помогаете?» — поддержал беседу К.А.

«Так, значит, если Россия до конца покорит Украину, то против нее введут санкции?» — заключил из слов Байдена пользователь Г.К.

«Лучше пусть сильно обеспокоится и строго осудит действия России. Кому его санкции нужны?» — поддержал Э.Б.

«И что из этого, испугают Россию санкциями? Ее это вообще не интересует. Что хочет, то и сделает. Какая Америка, какие санкции! Какая поддержка! Ни на что они не способны. Помним мы их беспокойство и их санкции», — констатировал Б.Б.

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