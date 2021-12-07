Обнинск, Калужская область, , 10:58 — REGNUM В настоящее время в Обнинске Калужской области продолжает болеть 2041 житель с подтвержденным диагнозом COVID-19, из этого числа 1921 человек переносит заболевание в легкой форме — они получают амбулаторно-поликлиническую помощь и лекарственное лечение на дому. 50 пациентов госпитализированы в ковидные отделения стационаров области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на и. о. руководителя Клинической больницы №8 ФМБА России Олега Ярошенко.

Вакцинация от коронавируса Кб8.рф

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К 6 декабря в Обнинске силами медиков КБ № 8 от новой коронавирусной инфекции первым компонентом привиты 47 197 человек, что составляет 62,5% от плана вакцинации 80% населения и 50% от всего взрослого населения. Полный цикл вакцинации прошли 36 205 жителей Обнинска — 48% от плана вакцинации, или 38% от всего взрослого населения. В городе дефицита вакцины нет.

Согласно рекомендациям Минздрава РФ и ВОЗ, можно ревакцинироваться любой доступной в настоящий момент вакциной. В настоящее время ревакцинация всех желающих продолжается в стационарных пунктах КБ № 8 ФМБА России, на минувшей неделе первым компонентом ее сделали 2460, вторым — 1372 жителя Обнинска. Олег Ярошенко призвал горожан сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, а тем, у кого прошло полгода после вакцинации, сделать ревакцинацию, так как в сезон эпидемии необходимо вакцинироваться дважды в год, чтобы поддерживать высокий уровень защиты организма.

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