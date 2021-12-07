Симферополь, 7 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Руководитель крымского отделения компании «Аэрофлот» покончил с собой в Симферополе. Об этом стало известно утром 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

По данным «Крым24», ссылающегося на источник, глава подразделения «Аэрофлота» Крыма добровольно ушёл из жизни.

Телеграм-канал Mash приводит некоторые подробности трагедии — по его данным, мужчина ранее поручил отключить камеры в своём офисе. Самоубийство он совершил на рабочем месте. Известно, что он оставил прощальную записку.

По информации «Крыминформ», самоубийство произошло 5 декабря. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.