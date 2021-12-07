Хабаровск, , 10:58 — REGNUM В Хабаровске суд приговорил к условному сроку бывшего начальника одного из отделений почты за совершение мошенничества с использованием своего служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Судом установлено, что 34-летняя обвиняемая, занимая должность начальника одного из отделений почтовой связи, достоверно зная, что трое граждан, ранее получавших пенсию по старости и иные социальные выплаты в отделении почты, скончались. Но она не сообщила об этом руководству и на протяжении нескольких лет получала выплаты за умерших пенсионеров.

В результате преступных действий женщина похитила свыше 900 тыс. рублей. Деньги она вернула в полном объеме до суда.

Индустриальный районный суд Хабаровска назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, по материалам прокурорской проверки в Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении свыше 4 млн рублей бюджетных средств.