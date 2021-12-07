Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM В отделение термических поражений НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге с начала зимы поступило 14 человек с обморожениями. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Monoklon

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

Только за минувшие выходные, 4−5 декабря, в больницу были госпитализированы шесть человек — все они мужчины.

«Половина обморожений поверхностные, половина — глубокие, при которых потребуется ампутация сегментов конечностей», — уточнили в ведомстве.

Всего с начала морозов в Институт скорой помощи поступили уже 14 больных с обморожениями.

Читайте также: В Петербурге морозная ночь установила новый температурный рекорд

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге введён усиленный режим для объектов инфраструктуры