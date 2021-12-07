Ярославль, , 10:51 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали 16-летнего жителя Ярославской области, подозреваемого в призывах к насилию над представителями власти, изготовлении взрывчатки и хранении оружия. Об этом сообщили 7 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержание Revda-info.ru

Представители спецслужбы отмечают, что задержанный — сторонник анархизма, он учится в одном из средних специальных учебных заведений. К насильственным действиям против властей он призывал через интернет, а также планировал осуществить различные дестабилизирующие акции.

У подростка изъяли обрез охотничьего ружья, боеприпасы, средства связи, а также взрывчатое вещество. В региональном управлении СКР сообщили о возбуждении в отношении подростка уголовного дела.