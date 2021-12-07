Курск, 7 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Глава города Курска Виктор Карамышев перейдет на работу в администрацию области в должности заместителя губернатора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Vk.com Виктор Карамышев

В новой должности он будет курировать блок образования, науки, культуры, молодёжной политики и спорта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Роман Старовойт 6 декабря объявил о создании новой должности вице-губернатора, который будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами. Этот пост займёт Александр Чуркин, а на его должность перейдёт мэр Курска Виктор Карамышев.

По заявлению губернатора, эти изменения не потребуют дополнительных расходов из бюджета Курской области.