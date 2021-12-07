Пенза, , 11:06 — REGNUM В нескольких образовательных организациях Пензенской области выявлены нарушения в организации питания детей. Устранение недостатков поставлено на контроль, сообщает региональная прокуратура.

Школьная столовая Andshel

В школах Бековского, Белинского, Городищенского, Земетчинском, Никольского, Кузнецкого, Малосердобинского, Неверкинского, Пачелмского, Пензенского, Тамалинского районов использовался поврежденный разделочный инвентарь и посуда, производство готовых блюд не всегда соответствовало технологическим картам, не отбирались и не маркировались суточные пробы, нарушались условия маркировки пищевых продуктов, а также условия хранения замороженной продукции, допускалось ее хранение за пределами установленных сроков годности. Так, в одной из школ Неверкинского района хранилось мясо птицы со сроком годности, истекшим 24 сентября 2021 года.

После проверки одной из детских организаций в Мокшанском районе на утилизацию отправили 100 кг говядины, которая на протяжении 6 дней до момента проведения осмотра использовалась за пределами срока годности в приготовлении блюд для детей.

В Пачелмском районе в меню школьных завтраков и обедов включили колбасы, которые не допускаются при организации питания детей.

В трех детсадах Пензенского района с нарушениями велись журналы бракеража готовой продукции, не было разработано меню на две недели для каждой возрастной группы детей, инвентарь для уборных хранился вместе с уборочным инвентарем для пищеблока, один из работников пищеблока не прошел гигиеническую подготовку, другой — периодический медосмотр.

В городе Городище организатор питания одной из школ не представил к проверке документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние овощей и фруктов, хранящихся в пищеблоке.

Прокурорами вынесены соответствующие постановления для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2020 году продукты пензенских бизнесменов получили фиктивную документацию о безопасности и поступили в столовые детсадов и школ Лунинского и Кузнецкого районов.

Читайте также: В пензенские школы поставляют просроченные мясо и яйца

Читайте также: Школьные столовые Пензы нуждаются в замене оборудования