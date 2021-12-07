Красноярск, 7 декабря, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 781 (темп прироста 0,5%) случай заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 157 819. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Напомним, что днём ранее в регионе было выявлено 713 заразившихся коронавирусом.

В регионе по суточным заражениям лидируют город Канск и Богучанский район.

Из 781 случая заражения в краевой столице было зафиксировано 179 (темп прироста 0,4%), в Канске — 67 (1,1%), в Ачинске — 40 (0,5%), в Назарово — 31 (1,0%), в Минусинске — 27 (0,4%), в Норильске — 22 (0,3%), в Лесосибирске — 21 (0,6%), в Бородино — 12 (0,6%), в Дивногорске — 12 (0,4%), в Сосновоборске — 11 (0,4%), в Боготоле — 8 (0,9%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Богучанском — 56 (1,7%), Кежемском — 26 (1,2%), Рыбинском — 22 (0,9%), Курагинском — 18 (0,6%), Партизанском — 18 (3,7%), Сухобузимском — 16 (1,0%), Краснотуранском — 16 (1,4%), Идринском — 15 (1,9%), Дзержинском — 15 (1,3%) и Назаровском — 15 (1,3%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4127 человек, снято с наблюдения — 4417. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 54 321 (-290) человек.

За последние сутки в регионе проведено 3 918 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 384 207.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Красноярском крае умерли 33 пациента с коронавирусом.

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